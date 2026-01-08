“Los Simpson” retiran a Duffman, personaje histórico tras 30 años en la serie

La serie animada Los Simpson sorprendió a sus seguidores al retirar indefinidamente a Duffman, uno de los personajes más emblemáticos de Springfield. La decisión se deja entrever en el episodio 13 de la temporada 37, titulado Seperance, una parodia de la serie Severance de Apple TV+.

En el capítulo, Barry Duffman revela que la Corporación Duff decidió eliminar al icónico personaje al considerar que las formas clásicas de marketing “ya no están de moda”. En la trama, Duffman deja de ser la famosa mascota cervecera y pasa a trabajar en una empresa de marketing llamada Entusiasmo a la Carta.

Sin embargo, finalmente abandona el empleo al no poder dedicar tiempo a su familia. El episodio sugiere que su retiro es definitivo, ya que el personaje continúa vistiendo ropa común y no su tradicional traje.

Duffman debutó en 1997, en la temporada 9, y durante casi tres décadas se convirtió en un símbolo de la sátira publicitaria de la serie. Aunque Fox no ha dado una explicación oficial, la salida del personaje refuerza la tendencia de Los Simpson a ajustar su contenido para conectar con nuevas audiencia.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Coco Marusix aquí: