Más del 60% de parejas jóvenes viven en casa de sus suegros y la mitad lo considera “limitante”
La independencia habitacional continúa siendo un reto para los jóvenes peruanos en pareja. De acuerdo con un sondeo realizado por Barqueros Inmobiliaria en Lima Metropolitana, el 61.5% vive en una vivienda heredada de sus padres o suegros (segundo o tercer piso) y el 25% en una habitación dentro de la casa familiar, mientras que solo el 13.5% ha logrado alquilar de forma independiente.
La experiencia no siempre resulta favorable: el 50% que comparte vivienda con familiares considera limitante esta convivencia por la falta de privacidad y el 13.5% la califica de asfixiante. Asimismo, el 42.3% señala que su situación de vivienda condiciona en gran medida su vida en pareja y un 15.4% afirma no tener independencia en absoluto.
El gerente de la inmobiliaria sostiene que “los resultados muestran una realidad clara: la mayoría de jóvenes peruanos en pareja aún no logra independizarse, y ello repercute en su estabilidad. El 61.5% continúa residiendo en propiedades de sus padres o suegros y casi la mitad percibe que esta situación limita su relación. Esto confirma que la privacidad y el espacio propio se han convertido en necesidades prioritarias para esta generación”.
Los resultados también revelan que los principales problemas de convivir en espacios familiares son el espacio reducido (32.7%), las diferencias en la convivencia (23.1%), las discusiones familiares (25%) y la falta de privacidad (13.5%). No sorprende, por tanto, que el 88.5% de los encuestados manifieste el deseo de comprar un departamento propio de inmediato.