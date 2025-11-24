Minedu confirmó cuándo será el último día de clases en colegios públicos y privados

Tras un año escolar cargado para millones de niños y adolescentes, ya se conoce cuándo será el último día de clases para todos los colegios del Perú. Pues el Ministerio de Educación confirmó la fecha tras la aprobación de la Resolución Ministerial 556-2024. Si bien los escolares ya no irán más a sus colegios, el trabajo administrativo continuará hasta fines de año.

Según el Ministerio de Educación (Minedu), las clases escolares terminan el próximo viernes 19 de diciembre en todos los colegios nacionales y privados. En total son 36 semanas en la que los escolares han estudiado y en este mes de diciembre le ponen punto final.

Asimismo, el personal administrativo conformado por docentes y directores, cierran el año haciendo informes generales y los planes para el siguiente año, en este caso, el 2026. Todas estas actividades se realizan por orden del Minedu y permiten hacer un balance anual.

Para el próximo año, las clases escolares deberían iniciar la primera o segunda semana de marzo, tal y como ha ocurrido en los últimos años. Pues hasta el momento no hay una fecha exacta de inicio.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7