Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
MrBeast debuta en KICK con un streaming especial para recaudar fondos

MrBeast debuta en KICK con un streaming especial para recaudar fondos
Felipe Morales
MrBeast, uno de los creadores de contenido más inﬂuyentes y seguidos a nivel global, hará su esperado debut en la plataforma de streaming KICK este 14 de agosto.

Este evento especial tiene como objetivo principal recaudar fondos para su ambiciosa iniciativa #TeamWater, que busca proveer agua potable a millones de personas en todo el mundo.

La campaña #TeamWater tiene una meta de recaudación de $40 millones de dólares. Para dar inicio a este esfuerzo, el primer streaming en KICK se centrará en un desafío: MrBeast estará en vivo en su canal kick.com/mrbeast hasta que la meta de $5 millones de dólares sea alcanzada. 

KICK se ha unido a esta causa y ha donado $2 millones de dólares apoyando el objetivo de MrBeast.

