MrBeast debuta en KICK con un streaming especial para recaudar fondos

MrBeast, uno de los creadores de contenido más inﬂuyentes y seguidos a nivel global, hará su esperado debut en la plataforma de streaming KICK este 14 de agosto.

Este evento especial tiene como objetivo principal recaudar fondos para su ambiciosa iniciativa #TeamWater, que busca proveer agua potable a millones de personas en todo el mundo.

La campaña #TeamWater tiene una meta de recaudación de $40 millones de dólares. Para dar inicio a este esfuerzo, el primer streaming en KICK se centrará en un desafío: MrBeast estará en vivo en su canal kick.com/mrbeast hasta que la meta de $5 millones de dólares sea alcanzada.

KICK se ha unido a esta causa y ha donado $2 millones de dólares apoyando el objetivo de MrBeast.

VIDEO RECOMENDADO