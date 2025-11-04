¡Paren todo! Bizarrap confirma sesión con Daddy Yankee

Lo que hasta hace algún tiempo se veía como una utopía, finalmente terminará ocurriendo. A través de sus redes sociales, el productor argentino Bizarrap confirmó su próxima BZRP Music Session, esta vez junto a nada más y nada menos que Daddy Yankee. Sí, el también conocido como “Big Boss”, quien hace muy poco volvió a la música con el lanzamiento de un álbum cristiano, será el protagonista de la próxima sesión musical que promete paralizar las redes sociales y el internet.

¿CUÁNDO SERÁ LA SESIÓN CON DADDY YANKEE?

En la publicación de Instagram del productor argentino, se pudo conocer que el estreno de la sesión junto a Daddy Yankee será el miércoles 5 de noviembre en los siguientes horarios:

🇦🇷 Argentina: 21:00

🇵🇷 Puerto Rico: 20:00

🇲🇽 México: 18:00

🇺🇸 Miami / Nueva York: 19:00

🇺🇸 Los Ángeles: 16:00

🇪🇸 España: 01:00 (+1)

🇮🇹 Italia: 01:00 (+1)

🇨🇱 Chile: 21:00

🇧🇷 Brasil: 21:00

¿CUÁNDO SE ESTRENA EN PERÚ?

En el Perú, la sesión estará disponible a las 8 pm del miércoles 5 de noviembre. Recuerda que la sesión junto a Daddy Yankee también estará disponible en el mismo horario en todas las plataformas digitales de Bizarrap.

