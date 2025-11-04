Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Tendencias

¡Paren todo! Bizarrap confirma sesión con Daddy Yankee

Tendencias
¡Paren todo! Bizarrap confirma sesión con Daddy Yankee
aramosz@latina.pe
aramosz@latina.pe
Compartir

Lo que hasta hace algún tiempo se veía como una utopía, finalmente terminará ocurriendo. A través de sus redes sociales, el productor argentino Bizarrap confirmó su próxima BZRP Music Session, esta vez junto a nada más y nada menos que Daddy Yankee. Sí, el también conocido como “Big Boss”, quien hace muy poco volvió a la música con el lanzamiento de un álbum cristiano, será el protagonista de la próxima sesión musical que promete paralizar las redes sociales y el internet.

¿CUÁNDO SERÁ LA SESIÓN CON DADDY YANKEE?

En la publicación de Instagram del productor argentino, se pudo conocer que el estreno de la sesión junto a Daddy Yankee será el miércoles 5 de noviembre en los siguientes horarios:

🇦🇷 Argentina: 21:00
🇵🇷 Puerto Rico: 20:00
🇲🇽 México: 18:00
🇺🇸 Miami / Nueva York: 19:00
🇺🇸 Los Ángeles: 16:00
🇪🇸 España: 01:00 (+1)
🇮🇹 Italia: 01:00 (+1)
🇨🇱 Chile: 21:00
🇧🇷 Brasil: 21:00

¿CUÁNDO SE ESTRENA EN PERÚ?

En el Perú, la sesión estará disponible a las 8 pm del miércoles 5 de noviembre. Recuerda que la sesión junto a Daddy Yankee también estará disponible en el mismo horario en todas las plataformas digitales de Bizarrap.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo