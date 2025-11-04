¡Paren todo! Bizarrap confirma sesión con Daddy Yankee
Lo que hasta hace algún tiempo se veía como una utopía, finalmente terminará ocurriendo. A través de sus redes sociales, el productor argentino Bizarrap confirmó su próxima BZRP Music Session, esta vez junto a nada más y nada menos que Daddy Yankee. Sí, el también conocido como “Big Boss”, quien hace muy poco volvió a la música con el lanzamiento de un álbum cristiano, será el protagonista de la próxima sesión musical que promete paralizar las redes sociales y el internet.
¿CUÁNDO SERÁ LA SESIÓN CON DADDY YANKEE?
En la publicación de Instagram del productor argentino, se pudo conocer que el estreno de la sesión junto a Daddy Yankee será el miércoles 5 de noviembre en los siguientes horarios:
🇦🇷 Argentina: 21:00
🇵🇷 Puerto Rico: 20:00
🇲🇽 México: 18:00
🇺🇸 Miami / Nueva York: 19:00
🇺🇸 Los Ángeles: 16:00
🇪🇸 España: 01:00 (+1)
🇮🇹 Italia: 01:00 (+1)
🇨🇱 Chile: 21:00
🇧🇷 Brasil: 21:00
¿CUÁNDO SE ESTRENA EN PERÚ?
En el Perú, la sesión estará disponible a las 8 pm del miércoles 5 de noviembre. Recuerda que la sesión junto a Daddy Yankee también estará disponible en el mismo horario en todas las plataformas digitales de Bizarrap.