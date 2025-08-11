Parque de las Leyendas anuncia ingreso gratuito este 17 de agosto para estas personas

Atención. Una nueva gran celebración se dará en el Parque de las Leyendas, por lo que la institución ha dado una buena noticia para todos sus visitantes este domingo 17 de agosto. Y es que algunas personas podrán disfrutar de este beneficio en medio de un evento súper especial.

En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del ingreso gratuito al Parque de las Leyendas, principalmente para quiénes aplica, en qué sede, cuáles son los horarios y requisitos que se piden en el ingreso al parque recreativo.