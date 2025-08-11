Parque de las Leyendas anuncia ingreso gratuito este 17 de agosto para estas personas
Atención. Una nueva gran celebración se dará en el Parque de las Leyendas, por lo que la institución ha dado una buena noticia para todos sus visitantes este domingo 17 de agosto. Y es que algunas personas podrán disfrutar de este beneficio en medio de un evento súper especial.
En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del ingreso gratuito al Parque de las Leyendas, principalmente para quiénes aplica, en qué sede, cuáles son los horarios y requisitos que se piden en el ingreso al parque recreativo.
¿QUIÉNES PODRÁN INGRESAR GRATIS AL PARQUE DE LAS LEYENDAS?
El Parque de las Leyendas ha anunciado que el domingo 17 de agosto se celebrará el ‘Batifest’, un festival temático en base al personaje de Batman que incluirá una zona market, bandas de rock, show infantil y concurso de cosplayers.
Por si fuera poco, algunas personas podrán ingresar gratis solo si llegan disfrazados como Batman. Cabe apuntar que la promoción es válida únicamente para los primeros 50 fans que lleguen vestidos como el mencionado superhéroe a la sede del Parque de las Leyendas de Huachipa.
