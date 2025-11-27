Peruanos comprarían más de 150 soles por el Black Friday

El Black Friday vuelve a marcar el inicio anticipado de la temporada de compras navideñas en el Perú. Aunque nació como una jornada de grandes descuentos, la fecha se ha transformado en una oportunidad para planificar, comparar alternativas y adelantar adquisiciones clave antes del incremento de demanda de diciembre.

Según análisis, las dos categorías que concentraran mayor demanda durante esta edición serán las de Deporte y Moda, impulsadas por consumidores que priorizan productos útiles, duraderos y adaptables a distintos momentos del día.

Además, se proyecta que el ticket promedio alcanzará más de 150 soles, impulsado por consumidores que adelantan sus compras navideñas y buscan asegurar productos de temporada a mejores precios. “Lo que estamos observando es un consumidor más informado y planificado”, señala Pedro Mont, director de Platanitos.

“Las búsquedas y comparaciones empiezan semanas antes del Black Friday, y la decisión final responde a la utilidad real del producto más que a la compra impulsiva”. Para esta campaña, se estima que 22% de las compras se realizará en la plataforma digital, mientras que el 78% restante corresponderá a tiendas físicas.

“El Black Friday ya no es solo una fecha de descuentos aislada. Se ha convertido en una oportunidad para organizar las compras de fin de año, optimizar el presupuesto y elegir con mayor criterio”, añade Mont.

Así, noviembre se consolida como el punto de partida de una campaña donde la anticipación y la funcionalidad marcan la pauta del consumidor peruano. En este escenario, plataformas especializadas se han convertido en un punto de referencia para quienes buscan comparar modelos, revisar tendencias y encontrar opciones que respondan a distintos estilos y perfiles de usuario.

