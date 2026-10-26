Por amor a mi hijo: Reha explota al ver a Deniz cada vez más cerca de Atilla

La cercanía entre Atilla y Deniz despertará nuevas tensiones en Por amor a mi hijo. Después de que Karsu acompañe a su vecino al hospital para atender una herida en la mano, la relación entre ambos seguirá fortaleciéndose, al igual que el vínculo entre Atilla y el pequeño.

Esta creciente confianza no pasará desapercibida para Karsu, quien considera que Atilla es una de las personas en las que más confía su hijo. Sin embargo, Reha tendrá una reacción muy distinta al verlos juntos y no podrá ocultar su molestia.

¿Qué hará Reha ante la cercanía entre Atilla y Deniz? ¿Podrá esta situación cambiar la relación entre los protagonistas? No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Por amor a mi hijo a las 5 PM, por Latina.