Papá Noel recorre el mundo EN VIVO: ¿Por dónde va y a qué hora llega a Perú?

Como cada año, la magia de la Navidad llega a cada rincón de nuestro planeta gracias al Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (Norad), organismo militar encargado de realizar el rastreo de Papá Noel en tiempo real desde hace más de 70 años.

Santa Claus reparte millones de regalos a bordo de su trineo y tirado por renos. Para alegría de muchos, su trayecto puede seguirse minuto a minuto gracias a la plataforma creada por la institución binacional de Estados Unidos y Canadá.

Después de visitar los diferentes continentes, el recorrido de Papá Noel concluirá en América del Sur. Los usuarios podrán conocer su ubicación exacta desde la madrugada del 24 de diciembre en la web www.noradsanta.org

¿A qué hora llega a Perú?

En el 2024, Santa Claus y su trineo arribaron a Perú aproximadamente a las 9:45 P.M.

