Quiebra histórica: empresa cervecera cierra tras décadas de existencia en Chile

Una empresa cervecera, pionera en la venta de bebidas alcohólicas artesanales en Chile, se declaró en quiebra y solicitó su liquidación voluntaria, según documentos presentados a la justicia. La compañía es la Sociedad Comercializadora de Cervezas Pío Nono Limitada (HBH Pío Nono).

Esta empresa nació en Temuco en 1994 y tres años después abrió una sucursal en Ñuñoa, Santiago, donde se consolidó como un referente del rubro. Sin embargo, tras más de tres décadas de actividad, la firma no pudo superar las dificultades económicas que arrastraba desde la pandemia del 2020, cuando permaneció cerrada por ocho meses y asumió deudas con altos intereses.

El abogado de la empresa, Gonzalo Espinosa, explicó que las ventas cayeron drásticamente por la menor asistencia a este tipo de locales, por el impacto de la inseguridad en Chile y por el aumento de hasta un 40% en los costos de proveedores. Aunque se intentó trasladar parte de estas alzas a los clientes, la estrategia no fue sostenible.

Con esta decisión, HBH Pío Nono, reconocida como una de las cervecerías artesanales pioneras de Chile, pone fin a más de 30 años de historia en el mercado chileno.

