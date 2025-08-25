Reconocida cadena de restaurantes se declara en quiebra por segunda vez

Una conocida cadena de restaurantes, con sede en Orlando, Florida, se declaró en quiebra por segunda vez en cinco años. Se trata de la empresa Bravo Brio Restaurants LLC, que se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, un procedimiento que permite reestructurar deudas y reducir gastos para asegurar la viabilidad a futuro.

Bravo Brio opera las marcas “Bravo! Italian Kitchen” y “Brio Italian Grille”, conocidas por su pasta hecha al momento, pizzas al horno de ladrillo y carnes a la parrilla. Actualmente, la cadena cuenta con 23 locales en Estados Unidos, según su sitio web.

LAS RAZONES DE LA QUIEBRA

En un comunicado a Nation’s Restaurant News (NRN), la compañía explicó que la decisión responde a la inflación sostenida, el aumento de costos de alimentos y mano de obra, y la caída del consumo. Estos factores golpearon especialmente a los restaurantes ubicados en centros comerciales con alto nivel de vacancia y poco tráfico peatonal.

“Estas presiones también han llevado a otras cadenas de restaurantes informales a declararse en quiebra”, señaló la empresa.

No es la primera vez que la cadena enfrenta esta situación. En junio de 2020, Earl Enterprises adquirió Bravo! y Brio Italian Grille durante un proceso de bancarrota de FoodFirst Global Holdings. Earl Enterprises también es dueña de Buca di Beppo, Earl of Sandwich y Planet Hollywood.

