Retiran más de 3 millones de cremas dentales del mercado peruano: aquí los detalles

Tras detectar que un saborizante utilizado en la creación de sus productos podría causar reacciones adversas en algunos consumidores, la empresa Colgate-Palmolive Perú S.A. retirará del mercado nacional 3,1 millones de unidades de la crema dental ‘Colgate Total Clean Mint’.

Según la notificación sanitaria enviada al Indecopi, el producto podría generar irritación o hinchazón bucal, aftas, llagas, ampollas y dolor en la zona de la boca.

De la cantidad señalada, 2,6 millones de unidades ya fueron adquiridas por consumidores. Como medida preventiva, la empresa suspendió la importación del producto desde el 31 de julio de 2025 y ordenó el cese de su comercialización, así como el retiro voluntario de los puntos de venta, especialmente del lote NSOC29824-24CO.

Colgate informó que los clientes podrán solicitar el cambio por otra crema dental o cualquier producto de su portafolio. Para consultas y solicitudes de reemplazo, los consumidores pueden comunicarse a través de la Línea de Atención al Consumidor de Colgate-Palmolive Perú o llamando al 0801-136-36.

VIDEO RECOMENDADO