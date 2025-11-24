SANIMA: la ONG que brinda saneamiento seguro y sostenible a familias sin conexión a la red de desagüe

Sanima es una organización que trabaja desde hace 13 años en el Perú llevando saneamiento seguro y sostenible a zonas donde el agua y el alcantarillado no llegan. En estas comunidades, miles de familias aún no cuentan con servicios básicos que les permitan acceder a un baño seguro dentro de casa. Hoy, 6.4 millones de peruanos no tienen garantizado este derecho fundamental.

Lo que hace Sanima es instalar baños dentro de las viviendas que no utilizan agua y realizar, cada semana, la recolección segura de los residuos para su tratamiento y disposición final. Para acceder al servicio, las familias realizan un copago social, mientras que el costo restante se cubre gracias a donaciones.

El gerente general de Sanima, Arturo Llaxacondor, indicó que actualmente la organización brinda servicio en tres distritos de Lima Sur, alcanzando a más de 8,500 personas. “Lo que buscamos como organización es que este tipo de saneamiento se implemente a mayor escala en las ciudades donde se están construyendo redes de agua y desagüe, pero donde sabemos que aún tomará tiempo. Es una alternativa transicional hasta que la red llegue”, señaló.

A nivel mundial, el 40% de la población no tiene acceso a un saneamiento seguro, lo que equivale a aproximadamente 2.6 mil millones de personas.

“Nosotros usamos baños que no requieren agua, pero el verdadero valor de Sanima está en el servicio de recolección que acompaña al baño. El baño es solo una parte del modelo; lo esencial es contar con un equipo profesional, altamente capacitado y con todos los protocolos de protección para realizar la recolección de manera segura. Esto es clave porque elimina una carga para las familias que enfrentan esta necesidad”, finalizó Llaxacondor.

