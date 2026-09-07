SBS clausura empresas informales que captaban dinero del público en Lima

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la clausura del local donde operaban las empresas Yonda & Grupo Huaraca E.I.R.L., conocida como “Yonda”, y Osma Soluciones Estratégicas E.I.R.L., conocida como “Osma Perú”, ubicadas en el distrito de San Isidro.

La Resolución SBS N.º 01464-2026 dispuso la clausura de ambas empresas, debido a que venían promoviendo y realizando actividades de captación de fondos del público, contraviniendo lo dispuesto por la Ley 26702. Esta norma establece que quienes no cuenten con autorización previa de la SBS no pueden dedicarse a recibir dinero de terceros, bajo cualquier modalidad.

En ese sentido, ambas empresas captaban los ahorros del público a través de los denominados “contratos de mutuo”, mediante los cuales prometían el pago de tasas de intereses fijas y mensuales, así como la restitución del capital al finalizar el plazo del contrato.

Cabe precisar que, ambas empresas están vinculadas entre sí, pues no solo operaban en el mismo local, ubicado en avenida Javier Prado 228, Departamento N.º 201, urbanización Jardín, distrito de San Isidro, sino que además “Osma Perú” refería clientes a “Yonda”, empresa que recibía el dinero de los ciudadanos, y pagaba una comisión a “Osma Perú” por dicha referencia.

Pese a los requerimientos efectuados por la SBS a los representantes de ambas empresas para que se abstengan de realizar este tipo de actividad informal, se verificó que continuaban operando en dicho local, atendiendo al público, recibiendo dinero de los clientes y prometiendo el pago de altos intereses, desacatando el mandato formulado por esta Superintendencia.

En consecuencia, además de la clausura, la SBS ha interpuesto una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los representantes de ambas empresas clausuradas, por los delitos de intermediación financiera no autorizada y desobediencia y resistencia a la autoridad.

La SBS reiteró que continuará combatiendo la informalidad financiera en el país e invocó al público a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso al momento de decidir dónde ahorrar o invertir su dinero.

Cualquier consulta o denuncia sobre actividades de informalidad financiera puede realizarse a través de los teléfonos 0-800-10840 (línea gratuita a nivel nacional) o 01-200-1930, o al correo electrónico informalidad@sbs.gob.pe. También pueden visitar la página de la SBS: www.sbs.gob.pe/informalidad.

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