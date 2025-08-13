Seguidora de Martín Vizcarra llora tras enterarse de los 5 meses de prisión preventiva

Un grupo de seguidores de Martín Vizcarra se encontraba afuera del juzgado hasta donde llegó el expresidente. Ellos aguardaban su salida, sin embargo, grande fue su sorpresa cuando se enteraron de que el juez dictó cinco meses de prisión preventiva en contra del político.

En medio de la consternación, se pudo apreciar a una de las seguidoras muy conmovida. Tanta fue su tristeza que lloró frente a las cámaras de los medios de comunicación que también se encontraban en el lugar.

@latinanoticias Seguidores de Martín Vizcarra con lágrimas en los ojos tras prisión preventiva en su contra. ♬ sonido original – Latina Noticias – Latina Noticias

CINCO MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA MARTÍN VIZCARRA

La tarde de este miércoles 13 de agosto, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió ordenar prisión preventiva por cinco meses contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital regional de Moquegua.

La medida fue dictada tras evaluar los alegatos de la Fiscalía y de la defensa de Martín Vizcarra durante la audiencia iniciada a las 9:00 a.m. en la sede judicial ubicada en el Centro de Lima.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el expresidente habría recibido coimas superiores a S/ 2.3 millones de empresas constructoras vinculadas a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, precisamente durante la etapa en la que cumplió funciones como Gobernador Regional de Moquegua.

Cabe recordar que el exmandatario acumula tres inhabilitaciones vigentes para ejercer cargos públicos, lo que complica su situación política y legal.

VIDEO RECOMENDADO