Siete universidades deberán cerrar este 2025 por orden de Sunedu

Hasta siete universidades cerrarán definitivamente en este 2025 tras la orden que dio la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Pues las casas de estudio que cerrarán no cumplen con las condiciones básicas de calidad.

A través de un informe, la Sunedu señaló cuáles eran las razones para que las universidades cierren de manera definitiva, pues todas las casas de estudio presentaban: deficiencias en infraestructura educativa, laboratorios incompletos, ausencia de servicios básicos y falta de garantía de seguridad para alumnos y docentes.

Cabe mencionar que la medida responde al incumplimiento sostenido de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), que son exigidas por la Ley Universitaria para garantizar servicios académicos adecuados.

ESTAS SON LAS UNIVERSIDADES QUE CERRARÁN ESTE 2025

Universidad Alas Peruanas

Universidad José Carlos Mariátegui

Universidad Peruana de Ciencias e Informática

Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote

Universidad Científica del Perú

Universidad Privada San Carlos

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7