UTP impulsa iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida en cada una de las regiones en las que está presente

En entrevista para el podcast ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias, el doctor Jonathan Golergant, rector de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), detalló las principales acciones de la institución para transformar vidas a través del programa ‘Impulso Regional’.

A través de esta iniciativa, busca impulsar el desarrollo en cada una de las regiones en las que está presente la UTP. La Universidad enfoca sus intervenciones en cuatro ejes estratégicos: educación, salud, comunidad y gestión pública.

Becas completas para egresados de los COAR

Con el objetivo de potenciar el talento nacional, la UTP otorga becas integrales a los más de 2,500 egresados anuales de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). Los beneficiarios pueden elegir estudiar cualquier carrera y modalidad en cualquiera de sus 11 campus a nivel nacional.

Lucha contra la anemia infantil con agua segura

A través de la iniciativa ‘Aliados contra la anemia’, la UTP, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), aborda una de las causas estructurales de la desnutrición infantil: la falta de acceso a agua segura.

La UTP ha instalado más de 220 sistemas de purificación de agua en los Cuna Más de las 11 regiones en las que opera la Universidad, lo que permite atender a niños de 0 a 36 meses. A la fecha, la medida ha beneficiado a más de 20,000 niños, cubriendo el 30 % de los usuarios de Cuna Más a nivel nacional.

El Rector de la UTP enfatizó que la sostenibilidad de todos estos proyectos se basa en el diálogo directo con los actores locales para identificar las necesidades reales de cada zona antes de implementar cualquier acción.

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