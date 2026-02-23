Temas
Horóscopo de HOY, 23 de febrero: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?

Tendencias
Compartir

Este lunes 23 de febrero de 2026, las constelaciones abren un camino lleno de posibilidades y reflexiones para cada signo del zodiaco. A continuación, te presentamos el horóscopo del día, elaborado por nuestra inteligencia artificial.

♈ Aries (21 marzo – 19 abril)

❤️ Amor: Conversaciones claras evitan malentendidos.
💰 Dinero: Controla gastos impulsivos.
🩺 Salud: Descansa más, tu cuerpo lo pide.

♉ Tauro (20 abril – 20 mayo)

❤️ Amor: Estabilidad y confianza en alza.
💰 Dinero: Buen momento para ahorrar.
🩺 Salud: Cuida la alimentación.

♊ Géminis (21 mayo – 20 junio)

❤️ Amor: Evita promesas que no cumplirás.
💰 Dinero: Ingresos variables, sé prudente.
🩺 Salud: Estrés mental, desconéctate.

♋ Cáncer (21 junio – 22 julio)

❤️ Amor: Sensibilidad a flor de piel, busca equilibrio.
💰 Dinero: No prestes dinero hoy.
🩺 Salud: Atención a dolores estomacales.

Cancer

♌ Leo (23 julio – 22 agosto)

❤️ Amor: Tu carisma atrae miradas.
💰 Dinero: Oportunidad laboral interesante.
🩺 Salud: Energía alta, aprovéchala.

♍ Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

❤️ Amor: Menos crítica, más empatía.
💰 Dinero: Buen día para ordenar cuentas.
🩺 Salud: Evita sobrecargarte.

♎ Libra (23 septiembre – 22 octubre)

❤️ Amor: Decisiones importantes en pareja.
💰 Dinero: Gastos inesperados, mantén calma.
🩺 Salud: Cuida tu sueño.

♏ Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

❤️ Amor: Decisiones importantes en pareja.
💰 Dinero: Gastos inesperados, mantén calma.
🩺 Salud: Cuida tu sueño.

♐ Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

❤️ Amor: Necesitas espacio y sinceridad.
💰 Dinero: Buen momento para planificar.
🩺 Salud: Actividad física te hará bien.

♑ Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

❤️ Amor: Menos trabajo, más afecto.
💰 Dinero: Avances sólidos.
🩺 Salud: Evita tensiones musculares.

♒ Acuario (20 enero – 18 febrero)

❤️ Amor: Cambios inesperados te sacuden.
💰 Dinero: Ideas nuevas, pero no arriesgues aún.
🩺 Salud: Cuida tu sistema nervioso.

♓ Piscis (19 febrero – 20 marzo)

❤️ Amor: Cambios inesperados te sacuden.
💰 Dinero: Ideas nuevas, pero no arriesgues aún.
🩺 Salud: Cuida tu sistema nervioso.

Piscis

