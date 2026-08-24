Perú vs. Honduras en el Mundial de Comidas de Ibai: cómo va la votación y cómo apoyar al ceviche

El ceviche vuelve a defender los colores del Perú, esta vez en el Mundial de Comidas 2026, la nueva competencia viral organizada por el streamer español Ibai Llanos. En su primera llave, el plato peruano se enfrenta a las tradicionales baleadas de Honduras.

El torneo reúne a 16 países, cada uno representado por una de sus preparaciones más conocidas. Los enfrentamientos se definen con la participación del público a través de las redes sociales del también creador de contenido.

¿DÓNDE Y CÓMO VOTAR POR EL CEVICHE?

Los usuarios que deseen apoyar al Perú deben ingresar a las publicaciones oficiales de Ibai Llanos en Instagram y TikTok, donde se habilitaron las opciones de votación para elegir entre el ceviche y las baleadas.

La dinámica del torneo también cuenta con interacción en otras plataformas como YouTube. Por ello, debes revisar las cuentas oficiales del streamer y participar en las modalidades de votación disponibles.

El plazo para emitir los votos es de dos días, según la información difundida sobre esta competencia. El ganador del enfrentamiento avanzará a la siguiente ronda del Mundial de Comidas.

PERÚ VUELVE A UNA COMPETENCIA GASTRONÓMICA DE IBAI

Esta no es la primera vez que la gastronomía peruana genera expectativa en un torneo organizado por Ibai Llanos. En 2025, el pan con chicharrón se impuso en el Mundial de Desayunos y convirtió a Perú en el ganador de una competencia que movilizó a millones de usuarios en redes sociales.

La gastronomía peruana buscará nuevamente avanzar en un torneo digital de alcance internacional. El resultado dependerá de la votación de los usuarios durante los próximos días.

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