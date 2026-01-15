¿Cuál es el nombre oficial del año 2026 y quiénes deben usarlo de manera obligatoria?

Desde 1962, el Perú tiene oficialmente un nombre para cada año que refleja los objetivos, prioridades y enfoque de los gobiernos de turno. Esta tradición fue institucionalizada por el entonces presidente Fernando Belaunde Terry a través de un decreto que comenzó a aplicarse desde 1963, periodo que fue denominado ‘Año de la alfabetización en todo el territorio patrio‘.

La decisión de asignar un nombre oficial a cada año le corresponde únicamente al presidente de la República y Consejo de Ministros, esto con el fin de reflejar las políticas gubernamentales en educación, salud, economía, educación, entre otras prioridades, ante la ciudadanía.

Una vez elegido el nombre, este adquiere una validez legal a través de un decreto supremo publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Desde entonces, pasa a tener obligatoriedad administrativa para todo el aparato estatal en nuestro país.

¿Cómo se llama el año 2026?

La denominación suele oficializarse al inicio de cada año, es decir los primeros días de enero. En redes sociales, los internautas han viralizado el lema ‘El Perú a toda máquina’ como el año oficial 2026, sin embargo, esta frase forma parte de una política social declarada por el Poder Ejecutivo para que las entidades públicas la usen de forma obligatoria en su publicidad y toda comunicación dirigida a la población.

Este 2026 el encargado de asignar este nombre es el presidente de la República José Jerí, no obstante, hasta el momento el jefe de Estado no ha oficializado el membrete generando mayor interés público por quienes buscan conocer cuáles serán las prioridades en lo que queda de su gestión.

Se espera que el decreto con el cual se establece el nombre oficial del 2026 se publique en los próximos días.

¿Quiénes deben usar el nombre del año 2026?

Desde que es elegido por el Gobierno, la denominación rige desde el día que es publicado en el Diario Oficial El Peruano hasta el 31 de diciembre del año en curso.

Ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, organismos autónomos, entidades adscritas además de todas las dependencias del sector público deben usar el nombre del año de manera obligatoria en sus documentaciones internas y externas.

En caso del sector privado, este es opcional y queda a discreción de cada institución.

Nombre oficial de los últimos 10 años

2025: Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana.

2024: Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

2023: Año de la unidad, la paz y el desarrollo.

2022: Año del fortalecimiento de la soberanía nacional.

2021: Año del bicentenario del Perú: 200 años de Independencia.

2020: Año de la universalización de la salud.

2019: Año de la lucha contra la corrupción e impunidad.

2018: Año del diálogo y la reconciliación nacional.

2017: Año del buen servicio al ciudadano.

2016: Año de la consolidación del Mar de Grau.

