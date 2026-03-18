¡Perú en Hollywood! Tom Holland felicita a Pol Deportes por tráiler de Spider-Man | Video

¡Perú es clave! Cliver Huaman, el joven de 15 años conocido internacionalmente como ‘Pol Deportes’, publicó un video en sus redes sociales donde el actor de Hollywood, Tom Holland, lo felicita por ser parte de la campaña de promoción de la nueva película de Marvel, Spider-Man New Day.

“Hola Cliver, es Tom Holland para, en primer lugar, felicitarte por animar a la gente a seguir sus sueños y muchas gracias por ayudarnos a lanzar nuestro tráiler de Spider-Man New Day”, comentó Holland en el saludo.

Por su parte, ‘Pol Deportes’ agradeció a Holland, Sony y Marvel por brindarles esta oportunidad para “llevar nuestro talento al mundo”.

Este gesto en el cine internacional se da luego de que Sony eligiera a Pol Deportes como uno de los influencers que promoverán la nueva película de la franquicia Spider-Man, donde Tom Holland volverá a dar vida al Peter Parker de la tercera generación.

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