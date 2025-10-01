¿A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau y dónde ver el partido del Torneo Clausura?

Alianza Lima será local ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules irán por un nuevo triunfo en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Los íntimos vienen de caer de visita 1-2 ante Cienciano, resultado que lo dejó sexto en el Torneo Clausura con 15 puntos, a nueve unidades de la primera posición. Alianza Lima también llega en un momento complicado tras ser eliminado de la Copa Sudamericana.

En tanto, el cuadro piurano viene de derrotar de local 3-1 a Sport Huancayo. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Alianza Lima vs. Atlético Grau a desarrollarse en Matute.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA VS. ATLÉTICO GRAU?

Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentan este miércoles 1 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a partir de la 8:30 de la noche. Los hinchas blanquiazules asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA VS. ATLÉTICO GRAU?

El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau va por la señal exclusiva de L1 Max. Dicho canal de cable transmitirá el encuentro, incluyendo la previa. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

VIDEO RECOMENDADO