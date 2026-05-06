Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Andy Montañez recibió su primer reto como consagrado!
La segunda batalla de la noche tuvo como protagonista a Rocío Dúrcal, quien llegó decidida a enfrentar al recién consagrado Andy Montañez, apenas un día después de que este lograra quitarle la silla a Pedro Infante.
La imitadora fue recibida entre aplausos y recordó el cariño que siente por el programa. “Para mí es un placer estar en este escenario tan importante y que me ha dado muchas satisfacciones”, comentó antes de anunciar su elección.
Aunque reconoció el nivel de todos los participantes, finalmente tomó una decisión estratégica. “Todos son buenísimos y estaba indecisa, pero vamos a retar a uno que apenas acaba de entrar”, señaló antes de elegir a Andy Montañez.
El nuevo consagrado, quien recientemente aseguró su permanencia en la competencia, tuvo que volver rápidamente al escenario para defender su lugar en esta nueva batalla.
