Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Andy Montañez ganó su primera defensa ante Rocío Dúrcal!

La segunda batalla de la noche enfrentó a Rocío Dúrcal contra el recién consagrado Andy Montañez. Finalmente, Andy consiguió mantenerse en competencia tras una batalla llena de observaciones del jurado.

Rocío Dúrcal recibió elogios por su presencia escénica. “Me gusta la coquetería con la que entraste… era una mujer muy sensual y lo he visto en ti”, comentaron, aunque también señalaron problemas en los agudos y cierta ansiedad durante la interpretación.

Por su parte, Andy Montañez convenció con potencia y manejo vocal, aunque el jurado también le pidió mayor precisión. “El vibrato viene al final… estás abusando del recurso”, señalaron, recomendándole definir mejor la etapa del personaje que interpreta.

Pese a las críticas, el consagrado logró imponerse. “Andy canta mejor, está más controlado, es más melódico”, destacaron antes de la decisión final.

Con esta victoria, Andy Montañez consiguió superar con éxito su primera defensa como nuevo consagrado.

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