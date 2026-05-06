Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Eddie Vedder puso en aprietos a Raphael y el duelo terminó empatado!

La primera batalla de la noche enfrentó a Eddie Vedder contra el consagrado Raphael en un duelo que terminó empatado. Ambos participantes lograron convencer al jurado con interpretaciones sólidas y muy distintas entre sí.

Eddie Vedder destacó con una presentación cargada de energía y actitud rockera. El jurado valoró su trabajo de personaje y señaló: “Te he visto con una energía bastante apabullante” y “hay un trabajo de personaje”. Además, reconocieron la dificultad de interpretar en inglés y el nivel de entrega mostrado en el escenario.

También hubo observaciones técnicas. “Te siento un poquito oscuro” y “los movimientos están muy estudiados”, comentaron, recomendándole mayor naturalidad en escena.

Por su parte, Raphael volvió a demostrar experiencia y control escénico. “Tus movimientos de cara están dominantes” y “tu precisión vocal y emocional es consistente”, resaltaron sobre el consagrado.

El jurado además destacó su interpretación teatral. “Raphael es un histrionismo andante”, señalaron, valorando su conexión con el personaje. El resultado de la batalla terminó en empate que será resuelto el día de mañana.

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