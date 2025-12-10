Alianza Lima anuncia nueva desvinculación de su plantel 2025

Luego de perder ante Sporting Cristal en los play-offs de la Liga 1, las salidas de Alianza Lima no se han detenido. El primero en ser cesado fue el entrenador Néstor Gorosito. Luego le siguieron el volante uruguayo Pablo Ceppelini y el lateral argentino Guillermo Enrique. Ahora, el cuadro blanquazul anunció la salida de un jugador que salió bicampeón entre el 2021 y 2022, siendo titular en gran parte de ambas campañas.

Se trata del lateral izquierdo Ricardo Lagos, quien fue habitual titular en sus dos primeros años en el club blanquiazul, pero que luego no supo consolidarse y quedó relegado al banco de suplentes durante las siguientes tres campañas. De esta manera, tras cinco años en La Victoria, el jugador de 29 años empezará a buscar otras opciones, tanto fuera como dentro del Perú, de cara al arranque del 2026.

Cabe recordar que Ricardo Lagos debutó en el fútbol profesional el 2017 con la Universidad César Vallejo. Luego defendió la camiseta de Carlos Mannucci del 2018 al 2020, para después llegar a Alianza Lima. Tras ser figura clave en el bicampeonato del 2021-2022, tuvo picos altos y bajos. Este año solo disputó 12 partidos y anotó un gol.

