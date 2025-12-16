Alianza Lima confirmó fecha y hora de la ‘Noche Blanquiazul’ frente al Inter Miami de Lionel Messi

Vuelve Messi. En 2026, la ‘Noche Blanquiazul‘ tendrá un toque especial, pues el rival de Alianza Lima en su noche de presentación será nada más y nada menos que ante el Inter Miami de Lionel Messi, pues el delantero argentino volverá a Perú para enfrentar a los grones en su primer partido del año.

El cuadro ‘blanquiazul’ confirmó la hora y fecha de este evento en donde todos los ojos estarán puestos sobre el astro argentino. El partido está programado para el 24 de enero a las 8 de la noche en el estadio de Matute, La Victoria.

data-instgrm-version="14">

Desde ya, los hinchas blanquiazules están esperando con ansias el partido de presentación, pues no solo será el primer partido del año presentando a cada jugador sino que el rival será de talla y Messi visitará ‘La Caldera’ durante el 2026. Este mega evento será transmitido por la señal de Latina Televisión.

Cabe mencionar que en enero de 2025, el Inter Miami también visitó Perú, esta vez jugó un encuentro amistoso con Universitario de Deportes en el estadio Monumental donde el futbolista argentino fue ovacionado por miles de aficionados en el coloso de Ate.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7