Selvámonos Oxapampa anuncia Villa Selvalocos, su exclusivo resort oficial

El festival destino más importante del país, Selvámonos Oxapampa, celebra sus 17 años por todo lo alto. Este 27 y 28 de junio, el Fundo Cemayu se transformará en el epicentro de una experiencia que fusiona música, naturaleza y cultura, con un cartel de lujo encabezado por Cafres y Bandalos Chinos anuncia además una propuesta de alojamiento revolucionaria: la Villa Selvalocos.

Creado para quienes quieren vivir esta edición desde más cerca, con distintas opciones de estadía según su estilo de viaje, nivel de comodidad y forma de disfrutar el festival, llega Villa Selvalocos.



Más que una alternativa de alojamiento, la Villa Selvalocos nace como una nueva manera de vivir Selvámonos: despertar dentro del entorno del festival, descansar en medio de la naturaleza y elegir entre opciones que van desde una experiencia de camping práctica y accesible, hasta una estadía más cómoda y completa en cabañas y habitaciones.

Camping Base, Camping Plus y Cabañas son las nuevas 3 propuestas que forman parte de esta experiencia pensada para quienes buscan disfrutar Selvámonos con mayor comodidad, descanso y conexión con la naturaleza.

La Villa Selvalocos presenta tres formas de vivir Selvámonos:

Camping Base, para quienes buscan una experiencia práctica, cercana al festival y conectada con la esencia del camping.

Camping Plus, una versión mejorada con mayor comodidad en espacios, duchas, baños y beneficios diferenciales.

Cabañas y habitaciones, pensadas para quienes priorizan descanso, naturaleza y una experiencia más completa durante los días del festival.

Como parte de esta propuesta, Villa Selvalocos integra dos aliados de alojamiento: Cabañas Cemayu, ubicadas dentro del mismo fundo donde se vive el festival, y Cabañas Treff, una alternativa rodeada de naturaleza ubicada a pocos minutos en mototaxi. Ambas opciones forman parte del resort oficial de Selvámonos y ofrecen distintas categorías para grupos asistentes que buscan una estadía más confortable y premium.

Con este lanzamiento, Selvámonos refuerza su visión de ofrecer una experiencia cada vez más integral, donde música, cultura, descanso y entorno se conectan en una misma vivencia. Villa Selvalocos busca responder a una necesidad concreta del público: no solo asistir al festival, sino vivirlo de forma más completa, cómoda y cercana.

La venta oficial de las opciones de alojamiento de Villa Selvalocos iniciará el miércoles 6 de mayo al medio día a través de Ticketmaster. Los cupos son limitados.

La venta de la Villa Selvalocos sólo estará disponible para quienes ya tengan su entrada a Selvámonos.

Si aún no cuentas con entradas para el Selvámonos, la Preventa 20% con la Lemon Card está activa hasta este Domingo 10/05.

La edición 2026 de Selvamonos promete ser histórica. Encabezando el cartel llegan los argentinos de Bandalos Chinos y los íconos del reggae Los Cafres. Junto a ellos, una selección diversa que garantiza ritmo constante en los dos escenarios principales y el Domo Electro.

El cartel está integrado además por:

La Delio Valdez • Jaze • Mauricio Mesones • Maye • Gauchito Club • Isla de Caras Drefquila • Brisa • Tourista • Luz Pinos • Dpos • Diana Salas • Barrio Calavera • Fabian • Fone • Maldito Antisocial • Gabiboi • Maya Endo • Claustrofóbicos • Lucianeka • Lucy Perez • Dave Hurtts • Daniel de Guevara Domo Electro: Romina Mazzini • Qoqeqa • Tiger • Freya Morgaine • Akriza.