Delia Espinoza solicita al PJ que Fernando Rospigliosi vaya a prisión y pague reparación civil de un millón de soles

La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un recurso de apelación ante el Poder Judicial con el objetivo de que se incremente la condena impuesta al actual presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, por el delito de difamación agravada en su contra.

De acuerdo con el documento ingresado el pasado 24 de abril por su defensa legal, Espinoza solicita que se revoque parcialmente la sentencia dictada el 15 de abril por la jueza suprema Norma Carbajal, quien condenó al legislador a nueve meses de prisión suspendida. En su lugar, la exmagistrada plantea que la pena sea elevada a un año y ocho meses de prisión efectiva.

Asimismo, la apelación incluye el pedido de incremento en la reparación civil, que pasaría de 200 mil a un millón de soles a favor de Espinoza. También se solicita elevar de 100 a 201 el número de días-multa que Rospigliosi deberá abonar al Estado, en el marco del mismo proceso judicial.

JUSTIFICACIÓN DEL PEDIDO

El recurso argumenta que el parlamentario contaba con condiciones personales favorables, como un alto nivel educativo, solvencia económica y una posición pública relevante, lo que —según la defensa— agrava su responsabilidad al haber actuado con dolo. En esa línea, se sostiene que corresponde aplicar una sanción más severa, ubicándola en el extremo máximo del tercio inferior de la pena prevista para este delito.

Además, la defensa de Espinoza cuestiona la suspensión de la condena, al señalar que Rospigliosi no cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 57 del Código Penal para acceder a este beneficio, por lo que la pena debería ejecutarse de manera efectiva.

Frente a este pedido, la jueza Norma Carbajal resolvió el pasado 30 de abril conceder el recurso de apelación y disponer su elevación a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Esta instancia deberá evaluar si la apelación es declarada bien concedida y, de ser así, programar una audiencia virtual con la participación de las partes involucradas antes de emitir un fallo definitivo en los próximos días.

En paralelo, y atendiendo a un requerimiento de la exfiscal, la magistrada ordenó remitir un oficio al Jurado Nacional de Elecciones para poner en su conocimiento la sentencia emitida, considerando que Rospigliosi es actualmente candidato al Senado por el partido Fuerza Popular. Este hecho podría tener implicancias en su situación electoral.

VIDEO RECOMENDADO