Congreso coordina proyecto de ley para frenar captación de menores por el crimen organizado

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el Parlamento trabajará de manera articulada con la Municipalidad Provincial del Callao en la elaboración de un proyecto de ley destinado a enfrentar la captación de menores de edad por parte de organizaciones criminales.

La propuesta apunta a reducir la vulnerabilidad de adolescentes en riesgo y evitar que sean reclutados por redes delictivas, mediante un enfoque integral que combine prevención, atención y reinserción social.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO DE LEY?

Tras una reunión de trabajo con el alcalde del Callao, César Pérez Barriga, se detalló que la iniciativa busca rescatar a jóvenes que han sido captados por bandas delincuenciales y mafias organizadas, tanto en la provincia constitucional como en otras zonas del país.

El proyecto contempla la creación de albergues especializados para menores en situación de riesgo, donde recibirán atención psicológica integral, formación cultural y herramientas que faciliten su reintegración a la sociedad.

El burgomaestre advirtió que la inseguridad en el Callao exige acciones urgentes y subrayó que la respuesta no debe limitarse al ámbito policial, sino que debe incluir medidas orientadas a atacar las causas sociales de la delincuencia.

RESPALDO DEL LEGISLATIVO

Desde el Congreso, Rospigliosi destacó la importancia de la iniciativa y aseguró que se impulsará su debate en el pleno en el menor tiempo posible. En tanto, los equipos técnicos de la municipalidad ultiman los detalles del documento, que será presentado formalmente en un plazo máximo de 10 días.

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