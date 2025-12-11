Temas
Alianza Lima despidió a Hernán Barcos y dedicó emotivo video

Ya es oficial. Alianza Lima despidió formalmente al delantero argentino Hernán Barcos a través de un emotivo video en redes sociales, pues el ‘Pirata’ no renovará su contrato con los ‘blanquiazules’ y no formará parte del equipo en la temporada 2026.

“Gracias ‘Pirata’. Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul”, escribieron en las redes del club y adjuntaron un emotivo video donde se muestra los mejores momentos del delantero argentino con la camiseta ‘grone’.

Cabe mencionar que la noticia no ha gustado, ni gusta en la hinchada ‘blanquiazul’, pues consideran que uno de sus mejores elementos se irá y deja un gran vacío en el plantel 2026. Asimismo, el técnico Néstor Gorosito tampoco continuará en La Victoria luego de quedar como Perú 4 en la tabla de posiciones.

