Alianza Lima despidió a Hernán Barcos y dedicó emotivo video

Ya es oficial. Alianza Lima despidió formalmente al delantero argentino Hernán Barcos a través de un emotivo video en redes sociales, pues el ‘Pirata’ no renovará su contrato con los ‘blanquiazules’ y no formará parte del equipo en la temporada 2026.

“Gracias ‘Pirata’. Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul”, escribieron en las redes del club y adjuntaron un emotivo video donde se muestra los mejores momentos del delantero argentino con la camiseta ‘grone’.

¡𝑮𝒓𝒂𝒄𝒊𝒂𝒔 ‘𝑷𝒊𝒓𝒂𝒕𝒂’! 👏🏾💙 Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. 👏🏾🙏🏾 Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul. ⚪️🏴‍☠️🔵 pic.twitter.com/WgzN7J7GW5 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 11, 2025

Cabe mencionar que la noticia no ha gustado, ni gusta en la hinchada ‘blanquiazul’, pues consideran que uno de sus mejores elementos se irá y deja un gran vacío en el plantel 2026. Asimismo, el técnico Néstor Gorosito tampoco continuará en La Victoria luego de quedar como Perú 4 en la tabla de posiciones.

