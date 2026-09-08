Valentina Valiente capítulo 132: ¡Valentina y Rita se reconcilian tras decepcionarse de Macarena!

Un momento cargado de sinceridad y perdón marcó el reencuentro entre Rita y Valentina. Rita finalmente se animó a disculparse con Valentina y a reconocer que se había equivocado. Con la voz entrecortada, le contó que después de la pérdida de Milagritos pensaba que no quería volver a vivir algo así, y que por necia se le metió en la cabeza que junto a Macarena y sus amigas podía tener poder y un futuro asegurado. Pero la realidad terminó siendo muy distinta a lo que imaginaba.

Rita confesó que deseaba tanto tener una familia que en esa búsqueda terminó perdiendo a quienes de verdad la querían. Valentina, conmovida por sus palabras, le dijo que justamente en esos momentos difíciles es cuando más te acompañan tus seres queridos, y le aseguró que ella siempre estaría ahí para Rita, porque la quiere de verdad. Avergonzada, Rita volvió a pedirle perdón, pero Valentina, con ese gesto tan de amiga que la caracteriza, le propuso que se quedara con ella esa noche, como en los viejos tiempos.

El tierno momento terminó con un abrazo sincero entre las dos, señal que confirmó que se habían perdonado y que ese lazo de amistad tan bonito seguirá más vivo que nunca.

¿Esta reconciliación marcará un nuevo comienzo para la amistad entre Rita y Valentina? No te pierdas ni un capítulo más de Valentina Valiente para descubrir qué pasará después.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 **https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q**

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!