La exuberante cifra que ganó Alianza Lima tras clasificar a cuartos de la Copa Sudamericana

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras derrotar 2-1 (global 4-1) a Universidad Católica de Ecuador, en Quito. El combinado dirigido por Néstor ‘Pipo’ Gorosito consiguió su primer triunfo en territorio ecuatoriano en competencias internacionales.

El equipo blanquiazul comenzó en desventaja el encuentro tras un tanto de Azarias Londoño a los 18′. Sin embargo, el combinado victoriano logró revertir el marcador con anotaciones de Eryc Castillo y Kevin Quevedo, autor de un golazo que sentenció la serie.

Con este resultado, Alianza Lima sigue en carrera en el torneo continental y esperan rival para la próxima fase, ilusionados con extender su histórica campaña.

¿CUÁNTO GANÓ ALIANZA LIMA TRAS CLASIFICAR A CUARTOS DE FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA?

Alianza Lima sigue avanzando con paso firme en el ámbito internacional. Tras superar una nueva ronda de la Copa Sudamericana y acceder a los cuartos de final, el club de La Victoria mantiene sus aspiraciones en el torneo y, además, aseguró un ingreso de 700 mil dólares en premios.

El recorrido económico de los blanquiazules comenzó en la fase preliminar de la Copa Libertadores, donde eliminaron a Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique, sumando 1.5 millones de dólares.

La clasificación a la fase de grupos les otorgó 3 millones más, además de una bonificación de 330 mil por cada triunfo, cifra que incrementaron tras vencer a Talleres de Córdoba en Matute.

Aunque no avanzaron a octavos en la Libertadores, el tercer puesto en su grupo les dio acceso a los play-offs de la Copa Sudamericana, con un premio de 500 mil dólares. En esa instancia eliminaron a Gremio de Brasil y recibieron otros 600 mil por la clasificación.

Con la reciente victoria frente a Universidad Católica, Alianza Lima ya acumula 6 millones 630 mil dólares en premios durante la temporada 2025.