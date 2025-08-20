Así informó la prensa internacional sobre el pase de Alianza Lima a cuartos de la Sudamericana
Alianza Lima volvió a hacer historia al clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En la altura de Quito, se impuso 2-1 a Universidad Católica de Ecuador, consiguiendo un global de 4-1 a su favor. El partido se desarrolló en el Estadio Atahualpa. Esto no pasó desapercibido para la prensa internacional que informó sobre este suceso en sus respectivas páginas web.
Los goles de esta gran victoria blanquiazul fueron marcados por Eryc Castillo a los 39 minutos y Kevin Quevedo a los 81. Previamente, había adelantado para los ecuatorianos Azarias Londoño a los 18 minutos.
Ahora, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima se enfrentará al ganador de la llave entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile. Este encuentro fue suspendido por problemas en las tribunas.
REACCIÓN DE LA PRENSA INTERNACIONAL ANTE EL UNIVERSIDAD CATÓLICA 1-2 ALIANZA LIMA
A continuación puedes ver los las publicaciones de diversos medios internacionales a raíz del triunfo de Alianza Lima 2-1 sobre la Universidad Católica en Ecuador:
