Alianza Lima ya conoce a su rival: Conmebol emitió fallo sobre Independiente y U de Chile

En un comunicado, la Conmebol anunció que, tras la batalla campal en las tribunas del estadio Libertadores de América entre los hinchas de la Universidad de Chile e Independiente, este último queda descalificado de la Copa Sudamericana 2025.

De esta manera, Universidad de Chile se enfrentará a Alianza Lima en los cuartos de final de la competición internacional.

Cabe precisar que Alianza Lima avanzó en la Copa Sudamericana tras superar a la Universidad Católica de Ecuador con un marcador global de 4-1. En el partido de ida, Alan Cantero abrió el camino para los blanquiazules, mientras que en el encuentro de vuelta los goles fueron obra de Eryc Castillo y Kevin Quevedo.

Cabe resaltar, que el equipo ganador en cuartos de final se enfrentará a su próximo rival en semifinales, que surgirá de la llave entre Fluminense de Brasil y el ganador de la serie entre Independiente del Valle de Ecuador y Lanús de Argentina.

PRESIDENTE DE LA FIFA EXIGE SANCIONES EJEMPLARES TRAS VIOLENCIA EN EL INDEPENDIENTE VS. U. DE CHILE

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, durante el partido entre Independiente vs. Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A través de sus redes sociales, Infantino publicó lo siguiente: “Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta en Buenos Aires“.

Además, subrayó que la violencia no puede tener lugar en el deporte y que los estadios deben ser espacios seguros. “Los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, afirmó.

El presidente de la FIFA lamentó las imágenes que dieron la vuelta al mundo y expresó su solidaridad con las personas afectadas por los disturbios. “Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes”, precisó.

Finalmente, pidió sanciones ejemplares contra los responsables. “Esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, concluyó.

