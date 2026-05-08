Valentina Valiente capítulo 46: ¡Rocky le pide dinero a Valentina!

La nueva realidad de Valentina comienza a cambiar la actitud de su entorno. Rocky decide hablar con ella para pedirle ayuda económica y así poder cumplir su sueño de abrir un negocio propio.

Aunque intenta aclarar que no quiere sonar interesado, Rocky le recuerda que gracias a él y a Bryan ella logró entrar a trabajar a la casa donde conoció a su abuelo. Incluso, deja entrever que merecería una especie de “comisión” ahora que ella forma parte de una familia millonaria.

Sin embargo, Valentina le pone los límites claros. La joven le explica que todavía no dispone de la fortuna de Don Edmundo y que sigue trabajando para cubrir sus propios gastos. “Yo todavía no soy la heredera de esa fortuna”, le responde con firmeza, dejando en claro que su vida no cambió de la noche a la mañana.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!