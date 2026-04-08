Atlético de Madrid venció 2-0 de visita a Barcelona por la ida de la Champions League | VIDEO

Atlético de Madrid derrotó a Barcelona 2-0 de visita en el partido de ida válido por los cuartos de final de la Champions League. El choque se disputó en el estadio Camp Nou, de la ciudad española de Barcelona.

Los goles del ‘aleti’ los marcaron Julián Alvarez a los 45 minutos y Alexander Sorloth a los 70. Los ‘culés’ jugaron con 10 jugadores desde el minuto 44 debido a la expulsión del defensor Pau Cubarsí.

El partido de vuelta, en el que quedará definida la llave, se disputará la próxima semana en el Estadio Metropolitano, en Madrid.

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