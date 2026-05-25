Tecnólogos médicos cuestionan proyecto para crear Colegio de Fisioterapeutas

El Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales y el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú expresaron su rechazo a los proyectos de ley que buscan crear un Colegio Profesional de Fisioterapeutas, al considerar que no existe una profesión con esa denominación en el país.

Ambas instituciones alertaron que esta iniciativa podría generar una grave distorsión en el sistema de salud, al superponer funciones ya reguladas dentro de la carrera de Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación, actualmente reconocida por el Estado.

ADVIERTEN DUPLICIDAD Y RIESGOS EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

Según indicaron, las competencias de los tecnólogos médicos en esta especialidad ya están definidas en normas técnicas del Ministerio de Salud y EsSalud, así como en los perfiles oficiales de puestos del sector público, por lo que la creación de un nuevo colegio profesional generaría duplicidad y confusión.

Además, señalaron que esta propuesta afectaría directamente los procesos de convocatoria al SERUMS y otros concursos públicos, ya que existirían dos colegios que agruparían a los mismos profesionales. Recordaron que, según la Ley 28456, es obligatorio estar colegiado en el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú para ejercer, por lo que quienes opten por un eventual Colegio de Fisioterapeutas no podrían trabajar formalmente en el país.

Finalmente, advirtieron que esta medida podría fragmentar el sistema de salud, generar vacíos legales en la habilitación profesional y afectar a miles de estudiantes y egresados. En esa línea, cuestionaron que la iniciativa sea impulsada por un grupo reducido, mientras que más de 9 mil profesionales se verían perjudicados, y enfatizaron que el sistema sanitario requiere instituciones fortalecidas y articuladas.

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