Grande de Europa rinde emotivo homenaje a Teófilo Cubillas: aquí todos los detalles

Teófilo Cubillas protagonizó una nostálgica visita al FC Porto, escuadra de Portugal donde mantiene el estatus de leyenda viva. El legendario ‘Nene’ recorrió el Estadio do Dragão y las galerías del museo de la entidad lusa, escenario en el cual fue condecorado por el imborrable legado futbolístico que construyó en Europa durante los años 70.

El retorno del ‘Mago peruano’ a Portugal

El instante cumbre de la jornada ocurrió cuando el exmediocampista se fotografió junto a la escultura que perenniza su figura dentro del Museu FC Porto, una obra que captura su característica elegancia con el balón.

Asimismo, por disposición de la cúpula dirigencial del club luso, el exvolante plasmó su firma en el exclusivo libro de honor. Este registro está destinado únicamente a las celebridades y entidades de mayor relevancia en la trayectoria de los ‘Dragones Azules’.

“Teófilo Cubillas, el genio incaico que deslumbró a la fanaticada portuense en la década de 1970, acudió hoy al Estadio del Dragón y al Museu FC Porto”, comunicó la escuadra portuguesa con gran respeto en sus redes sociales.

De Alianza Lima al éxito en el fútbol europeo

El fichaje del exmundialista peruano por el conjunto de Oporto en 1974 rompió paradigmas. En aquella era, los traspasos intercontinentales eran muy restringidos y escasos elementos de Sudamérica conseguían integrarse a las ligas europeas con una trascendencia tan inmediata.

Tras dejar las filas de Alianza Lima, el atacante sudamericano conquistó rápidamente a la afición local mediante su depurada técnica, lectura de juego y efectividad en balones detenidos. Con la indumentaria del Porto, el ídolo peruano superó el centenar de compromisos oficiales, registrando una destacada cuota anotadora que lo inmortalizó en la memoria de la ciudad.

Un ícono del balompié mundial

Su brillante paso por el Viejo Continente coincidió con sus destacadas actuaciones con la Selección Peruana en las Copas del Mundo de México 1970 y Argentina 1978. Dichas citas mundialistas asombraron al entorno deportivo internacional, permitiéndole ser reconocido por la FIFA y la prensa especializada como uno de los atletas más virtuosos, inteligentes y refinados de su época.

𝐓𝐞𝐨́𝐟𝐢𝐥𝐨 𝐂𝐮𝐛𝐢𝐥𝐥𝐚𝐬 🇵🇪 ⚽✨ O mago peruano, que fez as delícias dos portistas na década de 70, esteve hoje no Estádio do Dragão e #MuseuFCPorto pic.twitter.com/vr3LS0x1IM — FC Porto (@FCPorto) May 25, 2026

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