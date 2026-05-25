ONPE pide que funcionarios acusados por Contraloría deslinden de sus cargos tras irregularidades en elecciones

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ha solicitado a sus funcionarios y servidores públicos implicados en un informe de la Contraloría donde se advierten irregularidades que podrían ser actos de corrupción, que deslinden “de sus presuntas responsabilidades”.

El organismo encargado de las elecciones en el país confirmó que el informe ya ha sido recepcionado, por lo que ya se sabe dentro de la institución que hay 10 funcionarios implicados en presuntos procesos irregulares.

“El lunes 25 de mayo, la ONPE recibió el informe de la Contraloría, cuya extensión es de 6578 hojas organizadas en 14 tomos”, indica la institución.

Contraloría advierte presuntos actos irregulares ligados a corrupción

Según los resultados de las evaluaciones de la Contraloría, hubo funcionarios de la ONPE que elaboraron terminos de referencia inexactos, lo que afectó el requerimiento exacto de vehículos; también señalan que consignaron datos imprecisos al postor Gálaga S.A.C., que tuvo una adjudicación mucho máyor a los 6 millones de soles “al haber asignado un puntaje que no le correspondía”. En esa línea, también subrayaron que favorecieron injustificadamene a la empresa Galaga que, además, brindo vehículos de terceros.

Por otro lado, la fiscalízación detalló que no se tomaron medidas para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en el proceso electoral, lo que ocasionó que más de 55 mil electores no pudieran ejercer su voto.

Sin embargo, la Contraloría detalló que funcionarios de la ONPE habrían tramitado y aprobado prestaciones adicionales al contrato sin sustento técnico que justifique la ejecución, como la necesidad de aumento de vehículos a última hora.

Ante ello, el ente fiscalizador recomendó que la Procuradoría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios iniciara acciones penales contra los funcionarios y servidores públicos denunciados por los presuntos hechos irregulares; y que la ONPE realice las acciones competentes de deslinde de responsabilidades.

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