Presidente de Bolivia reduce su sueldo a la mitad en medio de protestas que piden su renuncia

En la mañana de este lunes 25 de mayo, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció que reducirá su sueldo y el de sus ministros al 50% en medio de una cuarta semana de protestas que piden su renuncia del cargo.

En su séptimo mes como presidente, Paz se encuentra enfrentado a su crisis más reelevante de su gestión tras una tensión creciente contra parte de la ciudadanía que apoya a Evo Morales, el expresidente acusado de abuso sexual de menores.

Actualmente, el sueldo del presidente en Bolivia es de 24 mil bolivianos, lo que equivale a 3.448 dólares, monto que se establecio en el 2024 y que no ha sido modificado hasta este lunes, cuando Paz anunció su decisión en Sucro como parte de una muestra de su gestión.

Las protestas en contra del presidente de derechas están encabezadas por sindicatos de mineros, campesiones, maestros y trabajadores fabriles. Estas manifestaciones iniciaron a principio de mayo tras una convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB).

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