FC Barcelona jugará un partido amistoso en Perú en 2026

El equipo del FC Barcelona de España vendrá a Lima en el 2026. Y es que la productora que trajo al Inter Miami en 2025 y realizó un partido amistoso con Universitario en el estadio Monumental, confirmó que el cuadro español viene a la capital, sin embargo, aún no tiene un rival confirmado.

Según se informó, el equipo europeo llegará a Lima el próximo 30 de abril y se enfrentará a Universitario o Alianza Lima el próximo año. Asimismo, se pudo conocer que se ha realizado un contrato previo entre la empresa y el equipo, además de un pago como adelanto.

Esta noticia ha calado en los fanáticos del fútbol peruano, pues muchos indican que es un sueño ver al equipo ‘azulgrana’ en Lima con todas sus figuras, empezando por Lamine Yamal. Cabe mencionar que al elegirse el rival, se confirmará la sede del encuentro.

