¿Binacional se queda fuera de la Liga 1 tras decisión del PJ? Esto se sabe

La Liga 1 2025 atraviesa un momento clave: el futuro de Deportivo Binacional está en duda. La Corte Superior de Justicia de Puno dejó sin efecto la medida cautelar que permitía la participación del club en el torneo, lo que abre la posibilidad de su salida en pleno desarrollo del Torneo Clausura.

De acuerdo con información de RPP, la resolución judicial extingue la orden que obligaba a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a incluir al ‘Poderoso del Sur’ en la Liga 1. Ahora, la entidad que rige el fútbol peruano tiene la potestad de decidir el futuro del equipo de Juliaca.

En diciembre de 2024, Binacional obtuvo un fallo favorable al reclamar que la FPF no sancionó a Sport Boys en la temporada 2022, hecho que —según el club— los perjudicó. Con esta decisión, el reclamo pierde sustento.

CONSECUENCIAS EN EL TORNEO CLAUSURA 2025

El reglamento de la Liga 1 establece que, si un club ingresó por orden judicial y luego pierde ese derecho, los partidos jugados en el campeonato en curso se anulan. En este caso, solo se eliminarían los encuentros disputados en el Torneo Clausura.

Esto significa que:

Los rivales de Binacional no sumarán puntos por los partidos ya jugados.

no sumarán puntos por los partidos ya jugados. Los próximos duelos del club serán cancelados sin otorgar goles ni unidades a los contrincantes.

La decisión final dependerá de la FPF, que deberá definir en las próximas horas si Binacional continúa o queda fuera de la Liga 1. La resolución impactará directamente en la tabla del Torneo Clausura y en la programación de las próximas fechas del campeonato.

