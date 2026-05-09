Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Duelo rockero ÉPICO entre Steven Tyler y Marcelo Motta!

La última batalla tuvo como protagonista al imitador de Steven Tyler, quien regresó al escenario para enfrentar al consagrado Marcelo Motta en un esperado duelo de rock. Ambos participantes interpretaron temas del género en una presentación cargada de energía y actitud.

Antes de elegir a su rival, el participante se mostró emocionado por volver al programa. “Muy agradecido con Mauri, Jely y Cachín… quería venir hace tiempo”, comentó, recordando además las giras que realizó fuera del escenario.

Al momento de decidir, no dudó en señalar a Marcelo Motta. “He venido a retar a alguien a quien admiro mucho… me parece un intérprete espectacular y un fantástico guitarrista”, afirmó, despertando la reacción del público.

La elección marcó el cierre de la noche con una batalla rockera que prometió intensidad desde el inicio. Entre aplausos y gritos, ambos imitadores quedaron listos para enfrentarse en uno de los duelos más esperados de la jornada.

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