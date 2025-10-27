Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Bus con hinchas del Flamengo se volcó en pleno viaje a la semifinal de la Libertadores

Deportes
Bus con hinchas del Flamengo se volcó en pleno viaje a la semifinal de la Libertadores
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

Diversas barras organizadas de Flamengo viajaban de Rio de Janeiro a Buenos Aires por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, pues el partido de ida terminó 1-0 a favor del ‘Mengao’ y ahora van en busca de la clasificación a la final del torneo internacional.

Mientras todo era felicidad entre los hinchas que seguían al club de sus amores, el bus que los transportaba se volcó en el camino, en las cercanías de Barra Mansa, una zona situada cerca a Río de Janeiro. Si bien el accidente alarmó a todos, algunos hinchas terminaron con heridas, mientras que otros tres están en estado grave.

Según testigos y videos que se han filtrado en redes sociales, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcado al costado de la vía, incluso el chofer terminó despedido del vehículo. La Policía Federal de Carreteras informó que no hay fallecidos por lamentar.

Cabe mencionar que el club Flamengo envió un comunicado en sus redes sociales en donde indica que se puso a disposición los distintos centros de salud para atender a los heridos, asimismo, seguirán monitoreando la situación de las personas.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo