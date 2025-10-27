Bus con hinchas del Flamengo se volcó en pleno viaje a la semifinal de la Libertadores

Diversas barras organizadas de Flamengo viajaban de Rio de Janeiro a Buenos Aires por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, pues el partido de ida terminó 1-0 a favor del ‘Mengao’ y ahora van en busca de la clasificación a la final del torneo internacional.

⚠️ Vídeo do momento em que o ônibus que levava torcidas organizadas do Flamengo para a Argentina capotou. 🗞 | 🎥 @venecasagrande pic.twitter.com/22Xmlk7GZH — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 27, 2025

Mientras todo era felicidad entre los hinchas que seguían al club de sus amores, el bus que los transportaba se volcó en el camino, en las cercanías de Barra Mansa, una zona situada cerca a Río de Janeiro. Si bien el accidente alarmó a todos, algunos hinchas terminaron con heridas, mientras que otros tres están en estado grave.

Según testigos y videos que se han filtrado en redes sociales, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcado al costado de la vía, incluso el chofer terminó despedido del vehículo. La Policía Federal de Carreteras informó que no hay fallecidos por lamentar.

O Flamengo tomou conhecimento do acidente que ocorreu com o ônibus de torcedores que seguiam para Buenos Aires e entrou em contato com o Prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos… — Flamengo (@Flamengo) October 27, 2025

Cabe mencionar que el club Flamengo envió un comunicado en sus redes sociales en donde indica que se puso a disposición los distintos centros de salud para atender a los heridos, asimismo, seguirán monitoreando la situación de las personas.

