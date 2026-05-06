Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡El Pájaro Gómez venció a Miguel Mateos y mantuvo su silla de consagrado!

La última batalla de la noche enfrentó a Miguel Mateos contra el consagrado Pájaro Gómez. Ambos dieron grandes interpretaciones, pero finalmente el jurado decidió mantener al consagrado por unanimidad.

Tras las presentaciones, el jurado elogió el desempeño del ganador. “Pájaro, salvaste la noche… tu color de voz es maravilloso”, comentaron, destacando su seguridad y dominio en el escenario.

Además, resaltaron la confianza con la que enfrentó el duelo. “Se nota que sabes dónde estás y a qué vienes”, señalaron, aunque también mencionaron pequeños detalles de afinación durante algunos momentos de la canción.

En el caso de Miguel Mateos, las observaciones estuvieron enfocadas en los nervios y el exceso de energía. “Gritas mucho, el color no está… se ve que te gusta cantar, pero hubo demasiados nervios”, afirmaron.

Finalmente, tras la votación, el resultado fue contundente. “El Pájaro Gómez, por unanimidad, se queda con su silla de consagrado”, anunciaron.

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