Camavinga y Kolo Muani fuera del Mundial 2026: DT de Francia los excluyó de la lista final
La selección de Francia dio a conocer la lista oficial de 26 jugadores que jugarán el Mundial 2026. El entrenador Didier Deschamps convocó a varios futbolistas de primer nivel, pero también optó por dejar fuera de la copa del mundo a destacados jugadores como Eduardo Camavinga y Kolo Muani.
Ambos jugadores han sido perjudicados por su irregularidad en la presente temporada, el primero en el Real Madrid y el segundo en el Tottenham. A estos dos nombres, se suma Hugo Ekitiké, quien sufrió una rotura del talón de Aquiles en abril.
Otros dos nombres con gran pasado en la selección francesa, pero que han dejado de ser considerados desde hace algún tiempo, son Karim Benzema y Antoine Griezmann.
Lista de convocados de Francia para el Mundial 2026
- Arqueros
Mike Maignan | AC Milan
Brice Samba | Stade Rennes
Robin Risser | Lens
- Defensas
Jules Koundé | FC Barcelona
Dayot Upamecano | Bayern Múnich
Ibrahima Konaté | Liverpool
Lucas Hernandez | PSG
Malo Gusto | Chelsea
Maxence Lacroix | Crystal Palace
William Saliba | Arsenal
Theo Hernandez | Al-Hilal
Lucas Digne | Aston Villa
- Mediocampistas
Auréliten Tchouaméni | Real Madrid
N’Golo Kanté | Fenerbahçe
Adrien Rabiot | AC Milan
Manu Koné | AS Roma
Warren Zaïre-Emery | PSG
- Delanteros
Kylian Mbappé | Real Madrid
Ousmane Dembélé | PSG
Michael Olise | Bayern Múnich
Marcus Thuram | Inter de Milan
Rayan Cherki | Manchester City
Desiré Doué | PSG
Bradley Barcola | PSG
Maghnes Akliouche | AS Monaco
Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace