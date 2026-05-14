JNE declara infundado nuevo pedido de Renovación Popular para anular votos de mesas 900

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundada la apelación presentada por Renovación Popular para anular los votos de las mesas 900. La decisión fue hecha pública a través de sus redes sociales.

En el documento, la entidad señala también que “confirma la resolución emitida por el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo que declaró improcedente la solicitud de nulidad de todas las actas de sufragio con serie 900 presentada por Rafael López Aliaga en el marco de las Elecciones Generales 2026“.

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