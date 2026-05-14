¡Mototaxista quedó postrado en cama tras brutal choque y ahora podría ir preso por homicidio culposo!

Un accidente de tránsito que dejó una víctima mortal y varios heridos continúa generando indignación. El conductor de una mototaxi, Jesús Huaroto, que quedó postrado en cama tras el choque, ahora enfrenta un pedido de siete años y seis meses de prisión efectiva por el presunto delito de homicidio culposo y lesiones culposas agravadas.

La familia del mototaxista asegura que él no fue el responsable del accidente y cuestiona duramente la acusación fiscal. “Mi papá solamente salió a trabajar como todos los días. Me parece una injusticia que él, siendo víctima y estando postrado en cama desde hace siete meses, pase a ser el culpable”, expresó su hijo.

Según explicó la defensa de la familia, la fiscal presentó una nueva acusación donde tanto Jesús Huaroto como el conductor del automóvil involucrado, serían considerados responsables del accidente.

“Tengo fallas como todo ser humano. Pero en el accidente él invadió mi carril”, declaró Jesús Huaroto, quien también asegura sentirse inocente y afirma que el automóvil intentó ganarle el paso.

El peritaje policial y especialistas en accidentes de tránsito apuntarían a lo mismo. Según se detalla en el informe, el automóvil habría circulado a una velocidad aproximada entre 70 y 80 kilómetros por hora. “El que tiene más responsabilidad es el automóvil que ha infringido gravemente la alta velocidad”, señaló un experto en la materia.

Además, la familia cuestiona que inicialmente el conductor del vehículo particular arrojara positivo en un dosaje etílico preliminar, aunque posteriormente la prueba cuantitativa marcó 0.0 de alcohol en sangre.

Mientras Jesús Huaroto continúa postrado y luchando por recuperarse, sus familiares exigen una investigación transparente.

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