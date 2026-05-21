Chankas rechaza designación y pide cambio de árbitro para el choque contra Alianza Lima

Chankas rechazó la designación de Michael Espinoza como árbitro central del trascendental partido ante Alianza Lima, que se jugará este sábado en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Según su comunicado, difundido en sus redes sociales, existen cuestionamientos sobre el referí, por lo que exigió la designación de un nuevo juez para el encuentro válido por la fecha 16 del Torneo Apertura.

“El club Deportivo Los Chankas expresa su firme desacuerdo y profunda preocupación por la designación de la terna arbitral para el próximo encuentro, considerando la alta trascendencia deportiva del compromiso y el momento decisivo que atraviesa el Torneo Apertura“, mencionó el mensaje de Chankas.

Posteriormente, la escuadra puso en tela de juicio la imparcialidad de Michael Espinoza y pidió a la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) que designe a un árbitro que no cuente con cuestionamientos.

“Rechazamos la designación del señor Michael Espinoza como árbitro principal, debido a los cuestionamientos públicos existentes respecto a sus actuaciones en distintos partidos, situación que no brinda la confianza necesaria para un encuentro de esta magnitud”, remarcó.

Cabe recalcar que Chankas enfrentará a Alianza Lima este sábado 23 de mayo, desde las 8:30 p.m., en el Alejandro Villanueva (Matute). De ganar los blanquiazules, serán los ganadores del Torneo Apertura.

En tanto, de vencer los andahuaylinos, igualarán en el primer lugar a los íntimos, aunque la diferencia de goles es tan amplia que seguirían en la segunda ubicación a falta de una fecha del final del primer campeonato del año.

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